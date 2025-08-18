Adana'da Minibüs Sürücüsünden Hırsızlık Anı Kamerada
Adana'da bir minibüse yolcu gibi binen şüpheli, sürücünün yanındaki parayı çalarak kaçtı. O anlar araç içi kamerasına yansıdı. Polis, zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Adana'da minibüse yolcu gibi binen zanlının, sürücünün parasını çalıp kaçması araç içi kamerasınca kaydedildi.
Plakası öğrenilemeyen minibüse binen kişi, araç, merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'ndeki durakta beklediği sırada yanındaki şoförün teybin yanına koyduğu bir miktar parayı aldı.
Durumu fark eden sürücünün yakalamaya çalıştığı zanlı, araçtan inip koşarak uzaklaştı.
Şüphelinin bulunması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.
Hırsızlık anı araç içi kamerasınca görüntülendi.
Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel