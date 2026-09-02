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Adana'da Mikroplastik Kirliliği Forumu Düzenlendi

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Adana'da Büyükşehir Belediyesi ve Kent Konseyi işbirliğiyle mikroplastik kirliliğine dikkat çekmek için forum yapıldı. Uzmanlar, kirliliğin çevre ve insan sağlığına etkilerini anlatarak ortak çözüm çağrısında bulundu.

Adana'da mikroplastik kirliliği konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla "Mikroplastik Kirliliği Forumu" yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi ve Adana Kent Konseyi işbirliğinde organize edilen forum, 100. Yıl Çırçır Sanat Merkezi'nde düzenlendi.

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, mikroplastik kirliliğinin kentin geleceğini yakından ilgilendirdiğini söyledi.

Mikroplastik kirliliğinin sadece çevre ve temizlik sorunu olmadığını belirten Geçer, "Bu durum su, tarım, ekonomi ve halk sağlığı meselesidir. Atıklar doğru ayrıştırıldığında bir yük değil ekonomiye kazandırılabilecek bir kaynaktır." dedi.

Geçer, sorunun çözümü için ortak hareket edilmesi gerektiğini, paydaşların katkısıyla yol haritası oluşturacaklarını dile getirdi.

Adana Kent Konseyi Başkanı Haşmet Biçer de "Doğal alanların korunması, biyoçeşitlilik, ekolojik tarım, sıfır atık, ulaşım ve afet yönetimi gibi başlıkları detaylıca işliyoruz. Amacımız bilimi ve tekniği tüketim veya militarizm odaklı değil, doğayı ve insanı merkeze alan, onu yücelten bir anlayışla kullanmaktır." ifadelerini kullandı.

Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sedat Gündoğdu ise mikroplastik kirliliğinin, çevre ve insan sağlığı üzerindeki etkileri konusunda katılımcılara bilgi verdi.

Kaynak: AA
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