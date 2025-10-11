Adana'da Maskeli Hırsız Bisikleti Çaldı

ADANA'da yüzü maskeli bir kişinin girdiği apartmandan bisiklet çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Hırsızlık, merkez Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'ndeki Kıyıboyu TOKİ konutlarında meydana geldi. Başında şapka,yüzünde maske olan hırsızlık şüphelisi girdiği binanın merdivenlere bırakılan bisikleti çaldı. Bisikleti asansöre koyarak binadan çıkartan hırsız, kısa sürede gözden kayboldu. Sabah bisikletinin çalındığını fark eden sahibi durumu polise bildirdi. Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlığı gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için inceleme başlatıldı.

Haber: Serhat GÜLER-Kamera: ADANA,