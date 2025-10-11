Haberler

Adana'da Maskeli Hırsız Bisikleti Çaldı

Adana'nın Seyhan ilçesinde maskeli bir kişinin, apartmanda bisiklet çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheli, bisikleti asansöre koyarak binadan çıkarken güvenlik güçleri inceleme başlattı.

ADANA'da yüzü maskeli bir kişinin girdiği apartmandan bisiklet çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Hırsızlık, merkez Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'ndeki Kıyıboyu TOKİ konutlarında meydana geldi. Başında şapka,yüzünde maske olan hırsızlık şüphelisi girdiği binanın merdivenlere bırakılan bisikleti çaldı. Bisikleti asansöre koyarak binadan çıkartan hırsız, kısa sürede gözden kayboldu. Sabah bisikletinin çalındığını fark eden sahibi durumu polise bildirdi. Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlığı gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için inceleme başlatıldı.

Haber: Serhat GÜLER-Kamera: ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
