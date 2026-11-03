Adana'da markete ekmek bırakırken vurulan fırıncı Doğan Gedik'in evinde yas var

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, ekmek bırakmak için gittiği markete düzenlenen silahlı saldırıda vurularak yaşamını yitiren fırıncı Doğan Gedik'in ailesi üzüntü yaşıyor.

Şakirpaşa Mahallesi Onur Caddesi'ndeki bir markete 30 Ekim'de ekmek bırakmak için gittiği sırada henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce düzenlenen silahlı saldırı sonucu vurularak hayatını kaybeden Doğan Gedik'in (52) evinde yas hakim.

Maktulün eşi Nurcan Gedik (47), gazetecilere, işe gitmek için sabah evden çıkan kocasının akşam saatlerinde ölüm haberini aldığını belirtti.

Kocasının markete ekmek bıraktığı sırada silahlı saldırıda vurulduğunu anlatan Gedik, üç çocuğuyla baş başa kaldığını dile getirdi.

Gedik, saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin yakalanarak adalet önünde hesap vermesini istediğini belirterek, "Eşim ekmeğini kazanmak için namusuyla çalışıyordu. O çok iyi bir insandı. Kimseyi de incitmezdi. Bizim canımızı yaktılar. Bunu yapanların bir an önce yakalanmasını ve adaletin yerini bulmasını istiyorum." diye konuştu.

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Şakirpaşa Mahallesi Onur Caddesi'ndeki bir markete, 30 Ekim'de kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlenmişti. Bu sırada markete ekmek bırakmak için giden fırıncı Doğan Gedik, açılan ateş sonucu yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA