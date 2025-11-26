Adana'da Maden Yüklü Kamyon Devrildi, Sürücü Yaralandı
Adana'nın Feke ilçesinde selçuk Y. tarafından kullanılan maden yüklü kamyon devrildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.
Selçuk Y. idaresindeki 33 DLD 23 plakalı maden yüklü kamyon, Kocayurdan Mahallesi'nde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Feke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ömer Faruk Aygören - Güncel