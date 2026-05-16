Haberler

Adana'da tartıştığı kuzenini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Seyhan ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı Suriye uyruklu kuzenini bıçaklayarak öldüren Hasan Zerzur, Hatay'da yakalanarak tutuklandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tartıştığı kuzenini bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 13 Mayıs'ta Onur Mahallesi'nde alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı Suriye uyruklu kuzeni Ehmed Zerzur'u (21) bıçakladıktan sonra kaçan Hasan Zerzur'u (32) yakalamak için çalışmalarını sürdürdü.

Bölgedeki güvenlik kameraları ile Plaka Tanıma Sistemi kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlının Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde olduğunu tespit etti.

Suriye'ye kaçmak için hazırlık yaptığı belirlenen şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak Adana Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Koray Kılıç
Trump: DEAŞ'ın ikinci adamı Ebu Bilal El Minuki Nijerya'da etkisiz hale getirildi

Trump dünyaya ilan etti: İki numara öldürüldü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Müdür yardımcısı öğrencisini sırtında taşıdı

Öğrencisini sırtında taşıdı
Şoföre tepki yağıyor! İşte Galatasaraylı futbolcuların ölümden döndüğü anlar

İşte Galatasaraylı futbolcuların ölümden döndüğü anlar
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan gazeteciye tehdit: Bırakmazsan sana silah çekecekler

Lavrov'dan gazeteciye tehdit: Bırakmazsan sana silah çekecekler
Putin'in Çin'e gideceği tarih belli oldu

Putin'in Çin'e gideceği tarih belli oldu
4 kız kardeş aynı araca bindi sonrası facia

4 kız kardeş aynı araca bindi sonrası facia
Ertoşi aşiretinin lideri İskender Ertuş aracından iner inmez deste deste para dağıttı

Deste deste para dağıtan aşiret liderinin korumaları dikkat çekti

Geceye damga vuran görüntü! Osimhen'in surat ifadesini görenler anlam veremedi

Geceye damga vuran görüntü! Herkes aynı detaya takıldı