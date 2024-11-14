Adana'da kuzen cinayeti kamerada: Defalarca ateş edip kaçtı

Adana'nın İmamoğlu ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde 11 Kasım'da yaşanan kuzen dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı.

DEFALARCA ATEŞ EDİP KOŞARAK KAÇTI

Görüntülerde, katil zanlısının otomobiliyle kuzeni Hakan Işık'ın (45) aracının önünü kesip durdurduktan sonra belinden çıkardığı tabancayla art arda ateş ettiği anlar yer aldı. Zanlı Emre Işık'ın(30) aracını olay yerinde bırakıp koşarak kaçtığı ve Hakan Işık'ın yaralı halde otomobilini kullanarak uzaklaştığı anlar da görüntülere yansıdı.

NE OLMUŞTU?

11 Kasım'da Şehit Osman Tatar Caddesi'nde otomobiliyle ilerleyen Emre Işık borç meselesinden husumetli olduğu kuzeni Hakan Işık'ınkullandığı aracın önünü keserek defalarca ateş etmişti.

Emre Işık koşarak olay yerinden uzaklaşmıştı.

Ağır yaralı halde aracıyla hastaneye kadar gitmeyi başaran Hakan Işık, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamamıştı.

Olayın ardından katil zanlısı Emre Işık, Ceyhan ilçesinde saklandığı evde yakalanmıştı.

Polis ekipleri olayla bağlantılı oldukları öne sürülen babası Erdal, ağabeyi Erdi ve kuzeni Nejat Işık'ı da gözaltına almıştı.

Gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldıkları adli makamlarda tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.