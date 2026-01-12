Haberler

Adana'da sağanak nedeniyle bir sitenin istinat duvarı yıkıldı, zemin katı suyla doldu
Adana'da akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli sağanak, Sarıçam ilçesindeki bir sitenin istinat duvarının çökmesine ve zemin katın su altında kalmasına neden oldu. Vatandaşlar, suyu tahliye etmek için çalışmalara başladı.

ADANA'da, kent genelinde akşam saatlerinde kuvvetli sağanak etkili oldu. İstinat duvarı yıkılan bir sitenin giriş katı sular atında kaldı.

Adana genelinde kuvvetli sağanak yaşamı olumsuz etkilerken, merkez Sarıçam ilçesi Elif Su Uludağ Mahallesi 277'nci Sokak'taki bir siteyi su bastı. Yağışın etkisiyle sitenin istinat duvarı da çöktü, zemin katı ve elektrik sayaçlarının bulunduğu bölüm sular altında kaldı. Asansör boşluğunu da su bastı. Vatandaşlar, sitenin içerisine dolan suyu tahliye etmek için çaba sarf etti. Yağış nedeniyle ilçenin bazı cadde ve sokaklarında oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
