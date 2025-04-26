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Adana'da Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Bekleniyor

Adana'da Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Bekleniyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Adana ve çevresinde kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu. Ani sel, su baskını ve dolu yağışına karşı tedbirli olunması gerektiği uyarısı yapıldı.

Adana ve çevrelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Akdeniz'de halen devam eden gök gürültülü sağanağın akşam saatlerine kadar Adana çevresinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA / Dilhan Türker Yıldız - Güncel
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