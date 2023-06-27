Adana'da Kurbanlık Keçi Çatıya Kaçtı
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Adana'da kurban bayramı hazırlıkları sırasında bir keçi çatıya tırmanarak kaçtı. Keçinin sahipleri tarafından yakalanma çabaları komik görüntülere neden oldu.
Adana'da maceracı kurbanlık keçi çatıya kaçtı
ADANA - Adana'da kurban bayramın hazırlıkları sırasında bir keçinin çatıya tırmanıp kaçması komik görüntülere sahne oldu.
Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kurbanlık bir keçi, bir evin çatısına tırmanarak kaçmaya başladı. Kurbanın sahipleri, keçiyi yakalama çalışmaları sırasında komik görüntüler ortaya çıktı.
Mahalle sakinler bu anları cep telefonlarıyla anbean görüntüledi. Uzun uğraşlar sonrasında kurbanın sahibi keçisini başka bir evin damına atladığı sırada yakaladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Süleyman Cenk İdaye - Güncel