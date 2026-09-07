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Adana'da kümeste uyuşturucu satan sanığa hapis

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Adana'da bahçesindeki kümese gizlediği uyuşturucuyu satarken yakalanan sanık, tutuklu yargılandığı davada 12 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da bahçesindeki kümese gizlediği uyuşturucuyu satarken yakalanan sanık, tutuklu yargılandığı davada 12 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya sanık Z.A. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, 6 Nisan 2025'te sanığın Osmangazi Mahallesi'ndeki müstakil evine operasyon düzenlediğini belirtti.

Z.A'nın, ikametin bahçesindeki kümese gizlediği 17,53 gram sentetik uyuşturucu ve 8 kök Hint kenevirini gece saatlerinde yanına gelen kişiye satarken yakalandığını anlatan savcı, sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ile "esrar elde etmek amacıyla kenevir ekimi yapmak" suçlarından cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Sanık ise savunmasında hakkındaki suçlamaları reddetti.

Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ve "esrar elde etmek amacıyla kenevir ekimi yapmak" suçlarından 12 yıl 11 ay hapse çarptırdığı Z.A'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA
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