Adana'da köprüden düşen kişinin cansız bedeni bulundu

ADANA'da köprüden Seyhan Baraj Gölü'ne düştüğü ihbarı üzerine arama çalışması başlatılan Mehmet Aydın'ın (36), cansız bedenine ulaşıldı. Aydın'ın bir yakınına köprünün üzerinden çektiği fotoğrafıyla birlikte "Ben gidiyorum, hakkını helal et" mesajı gönderdiği ortaya çıktı.

Olay, dün akşam saatlerinde, Çukurova ilçesi Çatalan Batı Köprüsü'nde meydana geldi. Köprüden Seyhan Baraj Gölü'ne düşen kişiyi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bir müddet suda çırpındığı ve sonra gözden kaybolduğu belirtilen kişinin bulunması için Su Altı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polisler, arama yaptı. Saatler süren çalışmalara havanın kararması nedeniyle ara verildi.

Mehmet Aydın'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.