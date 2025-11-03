Haberler

Adana'da Kontrolden Çıkan Otomobil Marketin İçine Girdi

Adana'nın Yüreğir ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, park halindeki motosiklete çarptıktan sonra bir markete girdi. Olay sırasında kaldırımda yürüyen bir yaya, kazayı fark ederek ezilmekten son anda kurtulurken, otomobildeki 3 kişi hafif yaralandı.

Kaza anı, iş yerinin kamerasına anbean yansıdı. Kazada otomobil sürücüsü ile araçta yolcu konumunda bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFaruk Omar:

