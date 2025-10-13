Adana'da Komşu Aileler Arasında Tekmeli Yumruklu Kavga
Adana'nın Seyhan ilçesindeki bir sitede, iki komşu aile arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada tekmeler ve yumruklar havada uçuştu, olay cep telefonu kameralarına yansıdı. Polis ekipleri duruma müdahale etti.
ADANA'da bir sitenin bahçesinde komşu iki aile arasında çıkan tekmeli-yumruklu kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Sitede oturan iki komşu aile arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Tarafların tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırdıkları anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Kavga, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekiplerince sonlandırıldı.
