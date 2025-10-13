Haberler

Adana'da Komşu Aileler Arasında Tekmeli Yumruklu Kavga

Adana'da Komşu Aileler Arasında Tekmeli Yumruklu Kavga
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Seyhan ilçesindeki bir sitede, iki komşu aile arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada tekmeler ve yumruklar havada uçuştu, olay cep telefonu kameralarına yansıdı. Polis ekipleri duruma müdahale etti.

ADANA'da bir sitenin bahçesinde komşu iki aile arasında çıkan tekmeli-yumruklu kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Sitede oturan iki komşu aile arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Tarafların tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırdıkları anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Kavga, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekiplerince sonlandırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Donald Trump: Herkesin imkansız dediği şeyi, Orta Doğu'da kalıcı barışı inşa ettik

Trump, Mısır'da yüksekten uçtu: Herkesin imkansız dediği şeyi yaptık
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarihi zirvede Trump'tan veliaht prense bomba sözler

Tarihi zirvede Trump'tan veliaht prense bomba sözler
TFF'den Gazze'ye destek: Türkiye-Gürcistan maçının gelirleri bağışlanacak

Milli maç öncesi TFF'den Gazze kararı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.