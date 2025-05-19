Adana'da Kız Arkadaşını Öldüren Genç İntihar Etti

Adana'da Kız Arkadaşını Öldüren Genç İntihar Etti
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Adana'nın Çukurova ilçesinde, Engin Y. (31) kız arkadaşı Şevval Ç.'yi (23) bıçakla öldürdükten sonra intihar etti. Olay, tartışmanın ardından meydana geldi. Polisin incelemesinde Engin Y.'nin bıraktığı 6 sayfalık bir mektup bulundu.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bir kişi, kız arkadaşını bıçakla öldürdükten sonra intihar etti.

Alınan bilgiye göre, Engin Y. (31), Huzurevleri Mahallesi'ndeki 15 katlı apartmanın 12. katında bulunan evinde, kız arkadaşı Şevval Ç. (23) ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın ardından Engin Y, Şevval Ç'yi bıçaklayarak öldürdü. Ardından evin penceresinden atlayan Engin Y, olay yerinde hayatını kaybetti.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Cenazeler, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerinin evde yaptığı incelemede, Engin Y'nin bıraktığı 6 sayfalık bir mektup bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Fikret Kavğalı - Güncel
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