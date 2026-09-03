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Adana'da Ağaç Keserken Altında Kalarak Öldü

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Adana'nın Feke ilçesinde kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Adana'nın Feke ilçesinde kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Karacauşağı Mahallesi'ndeki kesim sahasında çalışan Murat Üstün'ün üzerine kestiği ağaç düştü.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelince yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen Üstün'ün cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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