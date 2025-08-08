Adana'da Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı, Sürücü Tutuklandı

Adana'da iki otomobilin çarpıştığı kazada, kontrolden çıkan araçlardan birinin yayalara çarpması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı olayda sürücü tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesi Vefa Caddesi'nde Gökhan K. yönetimindeki 01 NR 533 plakalı otomobil ile Fırat Ö. idaresindeki 33 AFR 807 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada kontrolden çıkarak savrulan Fırat Ö'nün kullandığı araç, yayalar Abdulgafur Şenol (45) ve İbrahim Ç'ye (50) çarptı. Kazada, yayalar ile sürücülerden Fırat Ö. de yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Abdulgafur Şenol, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer sürücü Gökhan K. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Hastanedeki tedavisinin ardından adliyeye sevk edilen ve alkollü olduğu öne sürülen sürücü Fırat Ö, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada kaza anı, bölgedeki bir binanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde iki otomobilin çarpışması ve yayaların havaya savrulup yere düşmesi yer alıyor.