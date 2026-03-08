Haberler

Adana'da kaybolan kadın için arama kurtarma çalışması başlatıldı

Güncelleme:
Kozan ilçesinde kaybolan 35 yaşındaki İmran Paksoy için arama kurtarma ekipleri seferber oldu. Taksiyle bölgeye gelen Paksoy'dan haber alınamadı ve durumu fark eden taksi şoförü ihbarda bulundu.

ADANA'nın Kozan ilçesinde kaybolan İmran Paksoy(35) için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

İlçeye bağlı Durmuşlu Mahallesi mevkiinde iddiaya göre, taksi ile bölgeye gelen İmran Paksoy bir süre sonra haber alınamadı. Kadının durumunu fark eden taksi şoförü, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Paksoy'u bulmak amacıyla Kozan Barajı ve çevresindeki ormanlık alanda arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

