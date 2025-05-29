Adana'da Kaybolan Genç İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Adana'da Kaybolan Genç İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Seyhan Baraj Gölü'nde kaybolan 24 yaşındaki Emirhan Gürbüz için yapılan arama çalışmaları sürüyor. Gece ara verilen çalışmalar, sabah saatlerinde tekrar başladı. Ekipler, genç genci bulmak için zodyak botla gölde arama yapıyor.

Adana'da, Seyhan Baraj Gölü'nde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor.

Merkez Çukurova ilçesi Topalak Mahallesi Seyhan Baraj Gölü'nde, bir kişinin kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri, tekneyle baraj gölüne açılan 6 kişiden 5'ini karaya çıkardı.

Ekipler, baraj gölünde kaybolan 24 yaşındaki Emirhan Gürbüz'ü bulmak için çalışma başlattı.

Gece ara verilen arama çalışmalarına, sabah saatlerinden itibaren yeniden devam edildi.

Dalgıç polisler zodyak botla gölde arama çalışmalarını sürdürüyor.

Arama çalışmalarını takip eden baba Suat Gürbüz, gazetecilere, gece saatlerinde eşinin rahatsızlandığını ve hastaneye gittiklerini belirterek, dünürü Osman Cender'in kendisini aramasıyla olaydan haberdar olduklarını söyledi.

Aldığı haberle şoka girdiğini anlatan Gürbüz, oğlunun bir an önce bulunmasını istedi.

Emirhan Gürbüz'ün kayınbabası Osman Cender de "İnşallah kurban olduğum Allah onu çocuğuna ve ailesine bağışlar." dedi.

Arama çalışmalarını takip eden Emirhan Gürbüz'ün eşi Aysu Gürbüz'ün (24) de yakınlarının desteğiyle ayakta durduğu gözlendi.

Elektrik teknisyeni Emirhan Gürbüz'ün 1 çocuğunun bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'nin milli yıldızları resti çekti! Mourinho varsa biz yokuz

Fenerbahçe'nin milli yıldızları resti çekti! Mourinho varsa biz yokuz
Beyninde tümör olduğu iddia edilmişti! Elçin Sangu'dan ilk açıklama

Beyninde tümör olduğu iddia edilmişti! İlk açıklama geldi
Estetik kabusa döndü! Danla Biliç'in kalçasından çıkan dolgu maddesi görenleri dehşete düşürdü

Kalçasından çıkan dolgu görenleri dehşete düşürdü
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Engelli kızının nişanlısıyla kaçan anne ile damat adayına hapis cezası

Mide bulandıran yasak aşk skandalının aktörlerine ilk ceza
Kız isteme törenine gelinin yaptığı hata damga vurdu

Kız isteme törenine gelinin yaptığı hata damga vurdu
Dursun Özbek açıkladı! Galatasaray'dan ayrılan Muslera'ya yeni görev

Dursun Özbek açıkladı! Galatasaray'dan ayrılan Muslera'ya yeni görev
Resmen açıklandı! EuroLeague'de yeni dönem

Resmen açıklandı! EuroLeague'de yeni dönem
Yerlikaya: 9 Aralık'tan itibaren 250 bin Suriyeli ülkesine döndü

İşte Esad'dan sonra ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne'ye astronomik teklif

Fenerbahçe'den De Bruyne'ye astronomik teklif
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.