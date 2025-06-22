Adana'da sulama kanalına düşen çocuğun cesedi bulundu

Adana'da sulama kanalına düşen çocuğun cesedi bulundu
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Adana'da sulama kanalına düşen çocuğun cesedi bulundu
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Adana'nın Yüreğir ilçesinde sulama kanalına düşen 11 yaşındaki Suriye uyruklu Feryat Nasır'ın cesedi, kaybolduğu yerden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulundu. Olay, çocuğun bisikletini almak için kanala girmesi sonucu meydana geldi.

Adana'da sulama kanalında akıntıya kapıldıktan sonra kaybolan çocuğun cesedi bulundu. Merkez Yüreğir ilçesi Sümbül Caddesi'nde, dün oyun oynarken suya düşen bisikletini çıkarmak için sulama kanalına girdikten sonra kapıldığı akıntıda kaybolan Suriye uyruklu Feryat Nasır'ı (11) bulmak için yeniden arama çalışması başlatıldı. Savcılığın talimatıyla suyu kesilen kanalda arama yapan ekipler, çocuğun cesedini suya düştüğü noktadan yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta buldu. Olay yerindeki incelemelerin ardından Nasır'ın cenazesi, yakınlarına teslim edilmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SULAMA KANALINA DÜŞEN BİSİKLETİNİ ÇIKARMAYA ÇALIŞIRKEN AKINTIYA KAPILMIŞTI

Feryat Nasır, Sümbül Caddesi'nde oyun oynarken suya düşen bisikletini çıkarmak amacıyla sulama kanalına girdikten sonra akıntıya kapılmıştı. Bu sırada kardeşinin suda çırpındığını gören Beşir Nasır (13), sulama kanalına atlamıştı.
Suda çırpınan iki kardeşten Beşir'i bölgedeki vatandaşlar sudan çıkarmıştı, Feryat ise akıntıya kapılarak gözden kaybolmuştu.

Kaynak: AA / Fikret Kavğalı - Güncel
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