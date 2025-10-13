Adana'da Kavga Çıkan Şüpheli, Polisle Çatışmada Tutuklandı

Adana'da kavgaya müdahale sırasında polislere mukavemette bulunup ekip motosikletine zarar veren şüpheli tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'nde, iki katlı evde kavga olduğu ihbarı üzerine olay yerine motorize yunus polisleri yönlendirildi.

Adrese ulaşan ekipler, şüpheli M.Ü'nün komşusuyla tartıştığını belirleyerek, olayın büyümemesi için taraflara müdahale etti.

Bu sırada M.Ü'nün polislere mukavemette bulunması ve ekip motosikletine zarar vermesi üzerine bölgeye takviye ekipler de sevk edildi.

Takviye ekiplerin gelmesinin ardından şüpheli M.Ü. gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen M.Ü. işlemlerin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

M.Ü'nün, jandarma uzman çavuş olduğu ve hakkında adli soruşturma başlatıldığı belirtildi.