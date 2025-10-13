Haberler

Adana'da Kavga Çıkan Şüpheli, Polisle Çatışmada Tutuklandı


Adana'nın Seyhan ilçesinde kavga ihbarı üzerine giden polis ekiplerine mukavemet eden ve motosiklete zarar veren şüpheli, jandarma uzman çavuşu olarak tutuklandı. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

Adana'da kavgaya müdahale sırasında polislere mukavemette bulunup ekip motosikletine zarar veren şüpheli tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'nde, iki katlı evde kavga olduğu ihbarı üzerine olay yerine motorize yunus polisleri yönlendirildi.

Adrese ulaşan ekipler, şüpheli M.Ü'nün komşusuyla tartıştığını belirleyerek, olayın büyümemesi için taraflara müdahale etti.

Bu sırada M.Ü'nün polislere mukavemette bulunması ve ekip motosikletine zarar vermesi üzerine bölgeye takviye ekipler de sevk edildi.

Takviye ekiplerin gelmesinin ardından şüpheli M.Ü. gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen M.Ü. işlemlerin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

M.Ü'nün, jandarma uzman çavuş olduğu ve hakkında adli soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: AA / Ömer Yıldız - Güncel
