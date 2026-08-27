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Adana'da Kauçuk Fabrikasında Yangın: Çatı Çöktü, Kimyasallar Patladı

Adana'da Kauçuk Fabrikasında Yangın: Çatı Çöktü, Kimyasallar Patladı
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Adana'nın Seyhan ilçesinde bir kauçuk ayakkabı tabanı fabrikasında gece yarısı çıkan yangın, kimyasal maddelerin patlamasına ve çinko çatının çökmesine neden oldu. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle yangın, çevre fabrikalara sıçramadan kontrol altına alındı; soğutma çalışmaları ve yangının çıkış sebebine yönelik inceleme sürüyor.

ADANA'da kauçuk ayakkabı tabanı fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor

Yangın, gece yarısı Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki kauçuk ayakkabı tabanı üreten fabrikada çıktı. Fabrikadan alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hızla tüm fabrikayı saran alevler nedeniyle binanın çinko sacdan yapılma çatısı çöktü. Fabrikada bulunan kimyasal ham maddeler, alevlerin de etkisiyle patladı. Ekipler, yangına köpüklü ve tazyikli su ile müdahale etti. Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu, alevler çevredeki diğer fabrikalara sıçramadan kontrol altına alındı. Ekipler, söndürme çalışmalarına devam ediyor. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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