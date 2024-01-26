Adana'da karda mahsur kalan araçlar kurtarıldı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Göller yaylasında etkili olan kar yağışı nedeni ile 10 araç yolda mahsur kaldı.

Adana'nın Kuzey ilçelerinde etkili olan kar yağışının ardından yollarda oluşan buzlanma nedeni ile araçlar yolda mahsur aldı. Kozan ilçesine bağlı Göller Yaylası Alma dere mevkiinde yolda oluşan buzlanma ve kar nedeni ile mahsur kalan yaklaşık 10 araç AKOM ve Adana Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kar küreme ve yol açma çalışması ile araçlar mahur kaldığı alandan kurtarıldı. Bölgede yol açma çalışmaları sürerken sürücüler buzlanmaya karşı uyarıldı.