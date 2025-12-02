Haberler

Yolun karşısına geçerken kamyonetin çarptığı çocuk ağır yaralandı

Yolun karşısına geçerken kamyonetin çarptığı çocuk ağır yaralandı
Adana'da yolun karşısına geçmeye çalışan 5 yaşındaki Batuhan Şahanalan, seyir halindeki bir kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

  • 5 yaşındaki Batuhan Şahanalan Adana'da yolun karşısına geçerken kamyonet çarpması sonucu ağır yaralandı.
  • Kaza Adana'nın Yüreğir ilçesi Doğankent Mahallesi Karataş Bulvarı'nda sabah saatlerinde meydana geldi.
  • Batuhan Şahanalan'ın hayati tehlikesi devam ediyor.

Adana'da koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan 5 yaşındaki Batuhan Şahanalan ağır yaralandı. Küçük çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

BİR ANDA YOLA FIRLADI

Kaza, sabah saatlerinde Yüreğir ilçesi Doğankent Mahallesi Karataş Bulvarı'nda meydana geldi. Ailesinin yanından ayrılan Batuhan Şahanalan yolun karşısına koşmaya başladı. Bu sırada yolun karşısındaki kişinin uyarısına rağmen koşmaya devam eden çocuğa, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan küçük çocuk ağır yaralandı.

AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şahanalan'ın ailesi sinir krizi geçirdi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan Şahanalan'ın hayati tehlikesi sürdüğü belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
