Yolun karşısına geçerken kamyonetin çarptığı çocuk ağır yaralandı

Adana'da koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan 5 yaşındaki Batuhan Şahanalan ağır yaralandı. Küçük çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

BİR ANDA YOLA FIRLADI

Kaza, sabah saatlerinde Yüreğir ilçesi Doğankent Mahallesi Karataş Bulvarı'nda meydana geldi. Ailesinin yanından ayrılan Batuhan Şahanalan yolun karşısına koşmaya başladı. Bu sırada yolun karşısındaki kişinin uyarısına rağmen koşmaya devam eden çocuğa, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan küçük çocuk ağır yaralandı.

AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şahanalan'ın ailesi sinir krizi geçirdi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan Şahanalan'ın hayati tehlikesi sürdüğü belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.