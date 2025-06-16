Adana'da Kamyonet Sulama Kanalına Düştü: Baba ve İki Kızı Hayatını Kaybetti

Adana'da Kamyonet Sulama Kanalına Düştü: Baba ve İki Kızı Hayatını Kaybetti
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Adana'nın Seyhan ilçesinde kontrolden çıkan bir kamyonet sulama kanalına düştü. Kaza sonucu baba Metin Yıldırım ve iki kızı boğularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ADANA'da kontrolden çıkan kamyonetin sulama kanalına düşmesi sonucu baba Metin Yıldırım ve kızları Aylin Gül Yıldırım ve Selin Yıldırım boğularak hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı kırsal Mürseloğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Sulama kanalına sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonetin düştüğünü görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce araçtan çıkarılan baba Metin Yıldırım ve kızları Aylin Gül Yıldırım ve Selin Yıldırım'ın öldüğü belirlendi. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından baba ve iki kızının cansız bedenleri otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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