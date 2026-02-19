Haberler

Dereye devrilen kamyonetin sürücüsü öldü

Güncelleme:
Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir kamyonetin dereye devrilmesi sonucu sürücü Nihat Efe Kurt (65) yaşamını yitirdi. Olay yerinde yapılan müdahale sonrası Kurt'un cesedi otopsi için morga kaldırıldı.

ADANA'da kontrolden çıkıp, yol kenarındaki dereye devrilen kamyonetin sürücüsü Nihat Efe Kurt (65) hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Yüreğir ilçesi Çotlu Mahallesi'nde meydana geldi. Nihat Efe Kurt'un kullandığı kamyonet, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki dereye devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılan Kurt'un hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza yerindeki incelemenin ardından Kurt'un cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
