Haberler

Devrilen kamyonetin kasasındaki eşekler yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yüreğir ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyonet devrildi. Eşekler yola savrulurken, yaralanan hayvanlar sahibi tarafından başka bir araca yüklendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, saat 02.30 sıralarında Yüreğir ilçesi D-400 kara yolu Misis mevkisinde meydana geldi. Ceyhan'dan Adana yönüne giden sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen kamyonet, kontrolden çıkarak devrildi. Aracın kasasında bulunan eşekler ise yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, kamyonetin kasasında taşınan eşekler yaralandı. Kazanın ardından kamyonet vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı. Eşekler ise sahibi tarafından başka bir araca yüklenerek götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

