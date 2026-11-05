Adana'da kamu çalışanlarına itibar yönetimi ve kriz iletişimi eğitimi verildi

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca "İletişim Yüzyılı Güçlü İletişim, Etkin Kamu Eğitimleri" kapsamında Adana'da kamu çalışanlarına eğitim verildi.

İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürlüğü koordinesinde Çukurova Kalkınma Ajansı Konferans Salonu'nda program düzenlendi.

Programda Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Kurumsal İletişim Birimince "Kurumsal İtibar Yönetimi ve Bileşenleri", Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Dairesi Başkanlığınca da "Kriz İletişimi Eğitimi" gerçekleştirildi.

Eğitime, kamu kurum ve kuruluşlarının basın birimlerinde görev yapan personel, CİMER kullanıcıları ve diğer kamu çalışanları katıldı.

Kaynak: AA