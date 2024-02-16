Adana'da Kalp Krizi Geçiren İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hakan Aksoy'un Cenazesi Mersin'e Uğurlandı

Adana'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hakan Aksoy'un cenazesi törenle Mersin'e uğurlandı.

Merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'ndeki evinde gece geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren 58 yaşındaki trafikten sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hakan Aksoy için Adana Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi.

Törene, Aksoy'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, Vali Yavuz Selim Köşger, İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan ile polisler katıldı.

Törende Aksoy'un öz geçmişi okundu, İl Müftüsü Mehmet Taşcı dua etti.

Burada düzenlenen törenin ardından Aksoy'un naaşı, defnedilmek üzere memleketi Mersin'in Tarsus ilçesine gönderildi.