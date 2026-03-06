Adana'da yumruklu-tekmeli kavga kamerada

ADANA'da iki kişinin kaldırımda yumruk yumruğa ve tekmeli kavgası güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Seyhan ilçesi Saydam Caddesi'nde meydana geldi. Hafif ticari araçla kaldırıma yanaşan ismi öğrenilemeyen kişi, yol kenarında duran bir erkeğin üzerine yürüyüp, fiziksel temasta bulunması üzerine kavga çıktı. Yumruk yumruğa ve tekmeli kavga, çevredeki vatandaşların ara girmesiyle son buldu. Kavgaya karışan kişi, daha sonra aracına binerek bölgeden ayrıldı. Kava anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı