Adana'da kafeye av tüfeğiyle ateş açan şüpheli tutuklandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki bir kafeye av tüfeğiyle ateş açılması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 9 Ekim'de Çınarlı Mahallesi'ndeki bir kafeye ateş açıp kaçan zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler, yaptıkları araştırmayla saldırıyı gerçekleştiren kişinin kimliğini tespit etti.

Şüpheli Abdullatif T. (25), Ziyapaşa Mahallesi'ndeki bir sokakta bulunduğu sırada ekiplerce yakalandı.

Gözaltına alınan Abdüllatif T'nin saldırıyı, kafede çalışan ve arasının açık olduğu kız arkadaşıyla iş yerinde görüşmek istemesine işletmecilerin izin vermemesi ve bu kişilerce darbedilmesi nedeniyle gerçekleştirdiği iddia edildi.

Zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Olay

Çınarlı Mahallesi'nde bulunan bir binanın ikinci katındaki kafeye 9 Ekim'de kimliği belirsiz kişi tarafından av tüfeğiyle ateş açılmıştı. Güvenlik kamerasınca kaydedilen ve kimsenin yaralanmadığı silahlı saldırıda iş yerinin duvarı ile camlarına çok sayıda saçma isabet etmişti.