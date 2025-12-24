Haberler

Adana'da adadaki yıkıma engel olmak için bıçakla kendisini yaralayan kişi tutuklandı

Adana Seyhan Baraj Gölü’ndeki Menderes Adası’nda gerçekleştirilen kaçak yapı yıkım işlemleri sırasında bıçakla kendine zarar veren bir kişi ve polise direnç gösteren bir diğer kişi tutuklandı. Yıkım sürecinde yaşanan olaylar ve polisin müdahalesi dikkat çekti.

ADANA'da Seyhan Baraj Gölü üzerinde bulunan ve 'Amerikan Adası' olarak bilinen Menderes Adası'ndaki kaçak yapıların yıkım işlemleri sırasında bıçakla kendisine zarar veren E.Ç. ile polis ekiplerine mukavemet gösteren A.D. tutuklandı.

Kentin cazibe merkezlerinden Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'na kıyısı bulunan Seyhan Baraj Gölü'ndeki Menderes Adası'nda, bici bici tatlısı ve salep satışının yapıldığı onlarca kaçak yapı inşa edildi. Ahşaptan yapılan eklentiler ve oturma alanlarının gölün üzerine kadar yayılmasıyla oluşan görüntü, kentte yaşayanların tepkisine neden oldu. Adadaki uyuşturucu ve asayiş olayları da şikayetleri artırınca, Adana Valiliği'nin girişimleriyle İçişleri Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçerek bu defa kesin yıkım kararı aldı.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Adanın boşaltılması için verilen sürenin sona ermesinin ardından dün sabah saatlerinde iş makineleri yıkım için polis eşliğinde adaya geldi. Çevik kuvvet ekibi ve Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile de çevrede güvenlik önlemi alındı. Yıkıma karşı çıkan E.Ç., polise direnerek bıçakla kendisine zarar verdi. Bazı işletme sahipleri de iş yerlerini benzin döküp yaktı. Polisin müdahalesiyle sonlandırılan olayların ardından yıkım başlarken, E.Ç., A.D.'nin de aralarında olduğu 5 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 kişi savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, kendisine zarar veren E.Ç. ile polise mukavemet gösteren A.D. adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan E.Ç. ve A.D., tutuklandı.

Haber : Anıl ATAR-Kamera: ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
