Adana'da kaçak 2 milyon 730 bin makaron ele geçirildi
Adana'da kaçak 2 milyon 730 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Yüreğir ilçesindeki iki depoya eş zamanlı operasyon düzenledi.
Şüpheli, işlemleri için Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Kaynak: AA / Yusuf Koyun