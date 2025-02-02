Muğla açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem

Muğla açıklarında korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi
İlker Gönen bileklerini kestikten sonra pişman olup acil durum butonuna basmış

Cezaevinde intihar eden İlker Gönen ile ilgili çarpıcı detay
Pınar Gültekin davasında Yargıtay 'canavarca değil' dedi, müebbet kararını bozdu

Yargıtay "canavarca değil" dedi, müebbet kararını bozdu
TSK'dan ihraç edilen 5 teğmenle ilgili asılsız provokasyon

TSK'dan ihraç edilen 5 teğmenle ilgili asılsız provokasyon

Adana'da Kaçak 1000 Elektronik Sigara Likidi Ele Geçirildi

Adana'da Kaçak 1000 Elektronik Sigara Likidi Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, şüpheli bir araçta 1000 adet elektronik sigara likidi ele geçirirken, bir kişiyi gözaltına aldı.

Adana'da kaçak 1000 elektronik sigara likidi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan incelemede 1000 elektronik sigara likidi bulundu.

Polis ekipleri 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
img

İlişki videosu ortaya çıkan Türk hakem cübbeyi giydi
img

Bir daha Fenerbahçe forması giyemeyecek
img

TSK'dan ihraç edilen 5 teğmenle ilgili asılsız provokasyon
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
260 saat idrarını içerek enkaz altında yaşama tutunan depremzede dehşet anlarını anlattı

İdrarını içerek yaşama tutunan depremzede dehşet anlarını anlattı
Shiitake mantarını eken yaşadı! Tanesi 17 bin liradan satılıyor

Eken zengin oluyor! Tanesi tam 17 bin liradan satılıyor
Benzine yüzde 70 daha ucuz rakip çıktı

Yüzde 70 daha ucuza yakıt
Bitcoin yorumcusundan milyonluk vurgun

Ünlü yorumcu canlı yayın açarak milyonluk vurgun yaptı
Doktor İlker Gönen'in cezaevinde intihar etmesi akıllara bir ismi getirdi

İlker Gönen'in cezaevindeki intiharı akıllara tek bir ismi getirdi
TAG Otoyolu'nda korkunç kaza! Araçlar alev topuna döndü, ölü ve yaralılar var

Otoyolu cehenneme çeviren kaza! Araçlar kül oldu

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.