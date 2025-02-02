Adana'da Kaçak 1000 Elektronik Sigara Likidi Ele Geçirildi
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, şüpheli bir araçta 1000 adet elektronik sigara likidi ele geçirirken, bir kişiyi gözaltına aldı.
Adana'da kaçak 1000 elektronik sigara likidi ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelendikleri bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan incelemede 1000 elektronik sigara likidi bulundu.
Polis ekipleri 1 şüpheliyi gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel