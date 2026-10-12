Adana'da jandarma uyuşturucu ve silah operasyonunda 16 şüpheliyi gözaltına aldı

Adana'da jandarma uyuşturucu ve silah operasyonunda 16 şüpheliyi gözaltına aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'da jandarma, Seyhan, Pozantı ve Kozan'da 11 adrese uyuşturucu ve ruhsatsız silah operasyonu düzenledi. Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alınırken, bir zanlının 4 ayrı suçtan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.
Adana'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu ve ruhsatsız silah operasyonunda 16 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Seyhan, Pozantı ve Kozan ilçelerindeki 11 adrese operasyon düzenledi.
Adreslerde 87 uyuşturucu etkili hap, 185 gram sentetik uyuşturucu, 14 gram esrar, 36 kök kenevir bitkisi, iklimlendirme çadırı, ruhsatsız 3 tabanca ve 9 av tüfeği ele geçiren ekipler, 16 şüpheliyi gözaltına aldı.
Ekipler, zanlılardan biri hakkında 4 ayrı suçtan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu tespit etti.
Şüphelilerin İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri sürüyor.