Adana'da iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan esnaf ağır yaralandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir kişi iş yerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.

Ali G. (45), Selahattin Eyyubi Mahallesi Papatya Caddesi'ndeki PVC atölyesinde yakınlarıyla konuştuğu sırada kasklı bir kişi iş yerine gelerek tabancayla ateş açıp başkasının kullandığı motosiklete binerek kaçtı.

Saldırıda ağır yaralanan Ali G, yakınları tarafından Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, saldırıya karışan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Bu arada yaklaşık 2 ay önce de Ali G'ye ait iş yerine kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldığı belirtildi.

Ali G'nin yaralandığı silahlı saldırı anı iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.