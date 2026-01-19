Haberler

Kaldırım taşı ile iş yerinin camını kırıp, tablet ve cep telefonu çaldılar

Güncelleme:
Adana'nın Seyhan ilçesinde, yüzlerini gizleyerek bir cep telefonu satan iş yerinin camını kırıp içeri giren hırsızlar, çeşitli elektronik ürünler çalarak kaçtı. Olay güvenlik kameralarına yansıdı ve polis inceleme başlattı.

ADANA'da yüzlerini kask ve kapüşonla gizleyen 2 kişi, kapısının camını kaldırım taşı ile kırıp girdikleri iş yerinden cep telefonu ve tablet çaldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Seyhan ilçesi Karafatma Caddesi'nde meydana geldi. Yüzlerini kask ve kapüşonla gizleyen 2 kişi, cep telefonu satışı yapılan bir iş yerinin kapısının camını kırarak içeri girdi. Şüpheliler, cep telefonu, tablet, akıllı saat, müzik çalar gibi malzemelerin bulunduğu vitrinlerin camını da taşla kırarak ürünleri çalıp, kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İş yerinde parmak izi çalışması yapan ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini de incelemeye alarak şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

