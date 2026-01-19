Haberler

Kaldırım taşı ile iş yerinin camını kırıp, tablet ve cep telefonu çaldılar

Kaldırım taşı ile iş yerinin camını kırıp, tablet ve cep telefonu çaldılar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da yüzlerini gizleyen iki kişi, bir cep telefonu dükkanının camını kırarak içeri girdi ve çeşitli elektronik ürünleri çaldı. Olay güvenlik kameralarına yansıdı.

ADANA'da yüzlerini kask ve kapüşonla gizleyen 2 kişi, kapısının camını kaldırım taşı ile kırıp girdikleri iş yerinden cep telefonu ve tablet çaldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Seyhan ilçesi Karafatma Caddesi'nde meydana geldi. Yüzlerini kask ve kapüşonla gizleyen 2 kişi, cep telefonu satışı yapılan bir iş yerinin kapısının camını kırarak içeri girdi. Şüpheliler, cep telefonu, tablet, akıllı saat, müzik çalar gibi malzemelerin bulunduğu vitrinlerin camını da taşla kırarak ürünleri çalıp, kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İş yerinde parmak izi çalışması yapan ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini de incelemeye alarak şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İstanbul'da ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı

Kar şiddetini artırdı, İstanbul için ilk yasak haberi geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şeyma Subaşı'nın paylaşımlarında dikkat çeken değişim

Tövbe edip dine yöneldi! Okuduğu kitap dikkat çekti
Victor Osimhen İstanbul'a geldi

Galatasaray taraftarının beklediği haber geldi
Herkes ayakta alkışladı! Sadettin Saran'dan maç sonuna damga vuran sözler

Maç biter bitmez söyledikleriyle taraftarı coşturdu
Esra Erol'daki şeriat tartışması büyüyor: Destici de devreye girdi

Esra Erol'daki şeriat tartışması büyüyor: Destici de devreye girdi
Şeyma Subaşı'nın paylaşımlarında dikkat çeken değişim

Tövbe edip dine yöneldi! Okuduğu kitap dikkat çekti
Hayırlı evlat! Van Persie 3-1 gerideyken oğlunu oyuna aldı, 2 dakikada olanlar oldu

3-1 gerideyken oğlunu oyuna aldı, 2 dakikada inanılmaz şeyler oldu
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe hakkında bomba iddia: O olursa Fenerbahçe şampiyon olamaz

Fenerbahçe hakkında bomba iddia: O olursa şampiyon olamaz