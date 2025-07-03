Adana'da İmar Usulsüzlüğü Davasında Yargılama Devam Ediyor

Adana'da, Seyhan ve Çukurova belediyelerindeki imar usulsüzlüğü iddialarına ilişkin aralarında Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı'nın da olduğu tutuksuz 43 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, haklarında adli kontrol tedbiri uygulanan tutuksuz sanıklardan İ.A. ile taraf avukatları katıldı. Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı ile diğer sanıklar ise duruşmaya gelmedi.

Savunması alınan sanıklardan İ.A, geçmiş savunmasını tekrarlayarak, beraat talep etti.

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı'nın avukatı ise müvekkilinin suçsuz olduğunu öne sürerek, "İddianamede müvekkilim hakkında iskan almak için rüşvet verdiği iddiası var. Bu hususların hepsinin gerçekle ilgisi yok. Yargılamaya konu yapı için 2016 yılında ruhsat, 2021 yılında ise yasal olarak iskan izni alınıyor. Bu konuda usule ve mevzuata aykırı herhangi bir işlem yoktur. Müvekkilimin belediye başkanı olması sebebiyle yurt dışında çeşitli programları vardır. Hakkında uygulanan adli kontrol tedbirinin ve yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasını talep ediyorum." dedi.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devamına ve eksik hususların giderilmesine karar verilmesi yönünde mütalaasını sundu.

Mahkeme heyeti, dosyaya konu inşaatlarla ilgili İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) bünyesinde oluşturulan 5'li akademisyen grubundan istenen bilirkişi raporunun beklenilmesine, sanıkların da mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Gözaltına alınan 60 şüpheliden 43'ü hakkında dava açılmıştı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Seyhan ve Çukurova belediyelerinde imar usulsüzlüğü yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan çalışmada "rüşvet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarına karıştıkları gerekçesiyle Çukurova Belediyesinin eski başkan yardımcısı, eski imar müdürü ve görevdeki imar müdürü, Seyhan Belediyesi başkan yardımcısı ve imar müdürü ile belediye personelinin de arasında olduğu 60 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Zanlıların adreslerindeki 1 kilo 980 gram has altın, 1 kilogram gümüş külçe, piyasa değeri yaklaşık 4 milyon 100 bin liralık ziynet eşyası, 11 bin 370 dolar, 5 bin 700 avro, 17 bin 50 lira ve bir tabancaya el konulmuş, suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarının satışının önlenmesi amacıyla şüphelilere ait 112 taşınmaz ve 37 araca yönelik mahkeme tarafından tedbir kararı uygulanmıştı.

Soruşturma kapsamında 17 şüpheli hakkında takipsizlik kararı verilmiş, Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı'nın da arasında olduğu tutuksuz 43 sanık hakkında dava açılmıştı.