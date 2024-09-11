Adana'da İlköğretim Haftası Coşkuyla Kutlandı
Adana'da İlköğretim Haftası dolayısıyla düzenlenen törenler Atatürk Parkı'ndaki çelenk sunumu ve saygı duruşuyla başladı. Programda Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri şiir okurken, Vali Yardımcısı Mehmet Öz yeni eğitim öğretim yılı için iyi dileklerde bulundu. Törenler Kozan'da da devam ederek, öğrenci gösterileriyle zenginleştirildi.
Adana'da İlköğretim Haftası dolayısıyla törenler düzenlendi.
İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke'nin Atatürk Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Merkez Seyhan ilçesindeki Cumhuriyet İlkokulu'nda devam eden programda öğrenciler şiir okudu, halk oyunları ekibi gösteri sundu.
Vali Yardımcısı Mehmet Öz, buradaki konuşmasında, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.
Konuşmanın ardından sınıfları gezen Öz ve Tevke, öğrencilere hediye verdi.
Kozan Şehit Mehmet Oflaz Yatılı Bölge Okulu'nda düzenlenen törende de öğrencilerin sunduğu şiir dinletisinin ardından halk oyunları ekibi gösteri yaptı.
Programa, Kaymakam Bahattin Alp Arslanköylü, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nuh Anacık, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Alptekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Gazi Keleş ve öğretmenler katıldı.