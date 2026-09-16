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Adana'da İlköğretim Haftası kutlandı

Adana'da İlköğretim Haftası kutlandı
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Adana'nın Kozan ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Adana'nın Kozan ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Şaban Ata İlkokulu'nda gerçekleştirilen programda, öğrenciler şiir okudu, çeşitli gösteriler yaptı.

Okulun 4. sınıf öğrencileri, okula yeni başlayan çocuklara çiçek verdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Çelik, törende, yeni eğitim-öğretim yılının öğrenciler, öğretmenler ve veliler için hayırlı olmasını diledi.

Eğitimin yalnızca akademik başarıdan ibaret olmadığını belirten Çelik, "Çocuklarımızın hayalleri, bu ülkenin yarınlarıdır. Kozan eğitim ailesi olarak öğrencilerimizin akademik başarılarının yanında sosyal, kültürel ve karakter gelişimlerini de güçlendirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Kaynak: AA
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