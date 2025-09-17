Haberler

Adana'da İlköğretim Haftası kutlandı

Adana'da İlköğretim Haftası kutlandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Vali Yavuz Selim Köşger, Şehit Ercan Sanca İlkokulu'nda yapılan törende, öğrencilerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Çocukların eğitiminin ailede başladığını dile getiren Köşger, "Ailelerin, çocuklarını sadece akademik başarı yönünden değil iyi birey ve vatandaş olmaları noktalarında da takip etmelerini bekliyoruz. Yeni eğitim öğretim yılı hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi de kent genelinde 547 bin 59 öğrencinin eğitim gördüğünü belirtti.

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından şiir okundu, halk oyunları gösterisi sunuldu.

Vali Köşger, törenin sonrasında gezdiği sınıflardaki öğrencilere hediye verdi.

Kaynak: AA / Koray Kılıç - Güncel
