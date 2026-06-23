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Isparta'da park halindeki araçta 2 genç ölü bulundu

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Isparta'nın Eğirdir ilçesinde park halindeki hafif ticari araçta 22 ve 23 yaşlarındaki iki genç hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde park halindeki hafif ticari araçta 2 genç ölü bulundu.

Akpınar köyü mevkisinde park halindeki 32 EA 033 plakalı hafif ticari araçta iki kişinin hareketsiz halde olduğu ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 2 gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazelerin, Cansu Zengin (22) ile Ufuk Erdoğan'a (23) ait olduğu tespit edildi.

Cenazeler, otopsi için hastane morguna götürüldü.

Kaynak: AA / İsmail Kuz
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