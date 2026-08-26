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Kozan'da trafik kazası: 4 yaralı

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Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

B.A. yönetimindeki 01 DBY 26 plakalı otomobil, Kozan-Feke kara yolu Durmuşlu Mahallesi civarında, Z.E.A. idaresindeki 80 AEL 388 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, Z.E.A, B.E, S.O. ve A.A. yaralandı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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