Adana'da iki grup arasındaki taşlı sopalı kavga kamerada

Güncelleme:
Adana'nın Yüreğir ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan tartışma, taş ve sopaların kullanıldığı bir kavgaya dönüştü. Olay anı cep telefonuyla görüntülenirken, polis müdahale ederek kavgayı sona erdirdi.

ADANA'da iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavga, cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, öğle saatlerinde Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan komşu iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar sokak ortasında birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı. Kavgaya, kadın ve çocukların da karıştığı görüldü. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, olaya müdahale ederek grubu dağıttı.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
