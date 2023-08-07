Adana'da iki fabrikada yangın (4)

KONTROL ALTINA ALINDIAdana'da bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan ve aralarında kolonya fabrikasının da olduğu 18 iş yerine sıçrayan yangının, kontrol altına alındığı kaydedildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Adana'da bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan ve aralarında kolonya fabrikasının da olduğu 18 iş yerine sıçrayan yangının, kontrol altına alındığı kaydedildi. Bölgede ekipler, soğutma çalışmalarını sürdürüyor.