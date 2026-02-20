Adana'da İhsan Bayram Sitesi'nin bir blokunun yıkılmasına ilişkin davada karar

Adana'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde 82 kişinin hayatını kaybettiği ve 6 kişinin yaralandığı İhsan Bayram Sitesi C Blok'un yıkılmasına ilişkin "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan tutuklu yargılanan sanıklar inşaat mühendisi ve müteahhide 22 yıl 6'şar ay, tutuksuz eski imar müdürüne ise 9 yıl hapis cezası verildi.

Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar inşaat mühendisi Ferit Işık ve müteahhit Celal Gül, cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz yargılanan eski Seyhan Belediyesi İmar Müdürü Alim Erdoğan ile taraf avukatları ve müştekiler ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, dosya kapsamında toplanan tüm deliller ve dava dosyasına eklenen yeni bilirkişi raporuna göre binanın yıkılmasında müteahhit ve inşaat mühendisinin "asli kusurlu", belediyenin ilgili biriminin ise "tali kusurlu" bulunduğunu belirtti.

Savcı, sanıkların "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmasına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan tutuklu sanık Ferit Işık, binanın depremde yıkılmasıyla ilgili bir kusurunun olmadığını ileri sürdü.

Yaklaşık 3 yıldır tutuklu bulunduğunu ve inşaatın teknik uygulama sorumlusu olmadığını savunan Işık, "Bu inşaatın teknik uygulama sorumluluğunu yapmadım. Suçlu değilim. Bu binanın inşaat alanına dahi gitmedim. Arsa sahiplerinden hakkımda aleyhe tanık beyanı yoktur. İhmali bir davranışım olmamıştır. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." dedi.

Sanık Celal Gül de binanın yıkılmasında kusurunun olmadığını iddia ederek "Depremde ben de aynı binada akrabalarımı kaybettim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." ifadelerini kullandı.

Eski Seyhan Belediyesi İmar Müdürü Alim Erdoğan da hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti kararını açıkladı

Beyanı alınan müştekilerden B.G. ise "O binada ablam, eniştem ve 2 yeğenimi kaybettim. Dört günün sonunda kayıplarımızın cesetlerine ulaşabildik. Çok zor şeyler yaşadık. Teşhis işlemlerini zor şartlar altında gerçekleştirdik. Altı aylık yeğenimin doğum gününü mezarı başında kutladım. Adalet istiyoruz. Sanıkların cezalandırılmasını talep ederim." dedi.

Mahkeme heyeti, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan inşaat mühendisi Ferit Işık ve müteahhit Celal Gül'ü 22 yıl 6'şar ay, eski Seyhan Belediyesi İmar Müdürü Alim Erdoğan'ı ise 9 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, sanıkların mevcut hallerinin devamına ve Alim Erdoğan hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmasına hükmetti.

Birbirlerini suçlamışlardı

Depremde, 82 kişinin hayatını kaybettiği ve 6 kişinin yaralandığı İhsan Bayram Sitesi C Blok'un yıkılmasıyla ilgili 16 Şubat 2023'te tutuklanan Işık ve Gül, savcılık ifadelerinde suçu birbirlerinin üzerine atmıştı.

Işık, 1997'de arsa sahiplerinden muvafakatname alarak inşaata başlamak üzere proje hazırladığını ancak ekonomik nedenlerle bunu gerçekleştiremediğini, arsa sahiplerinin zorlaması üzerine projeyi Celal Gül'e devrettiğini ileri sürmüştü.

Gül de yıkılan blokun inşaatını 4. kat seviyesinde devraldığını iddia etmişti.

İnşaat mühendisi Ferit Işık ve müteahhit Celal Gül hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Sitenin bir blokunun yıkılmasıyla ilgili eski Seyhan Belediyesi İmar Müdürü Alim Erdoğan hakkında da savcılıkça "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti. Daha sonra dava dosyaları birleştirilmişti.