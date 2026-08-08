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Adana'da tünel göçüğü: 1 işçi hayatını kaybetti

Adana'da tünel göçüğü: 1 işçi hayatını kaybetti
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- Vali Mustafa Yavuz: "Çalışma yapan 5 işçiden 3'ü ile ilgili herhangi bir sıkıntı yok. Birisinin bir ayağında kırık var ve solunumla ilgili sıkıntısı var ama maalesef bir işçimiz hayatını kaybetti"

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde içme suyu projesinin tünel hattında meydana gelen göçükte kalan 5 işçiden 1'i hayatını kaybetti, 1'i yaralandı.

Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) Yedigöze İçme Suyu Projesi'nin İmamoğlu ilçesinde yapımı devam eden tünel hattında henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine adrese sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu göçük altında kalan işçiler çıkarıldı. Sağlık ekipleri, işçilerden birinin hayatını kaybettiğini belirledi, yaralı işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"Göçükte kimse yok"

Adana Valisi Mustafa Yavuz, AA muhabirine, göçüğün ASKİ'nin Yedigöze İçme Suyu Projesi'ndeki 2 bin 660 metrelik tünel çalışmasında meydana geldiğini söyledi.

Göçük esnasında içeride 5 işçinin çalışma yaptığını belirten Yavuz, "Burası ASKİ Genel Müdürlüğünün bir projesi. İçerisinde toplam 5 işçi çalışma yapıyor. Burada destekleme sistemi yaparak beton püskürtüyorlar. Destekleme sistemini çalışmasını yaparken orada göçük meydana geliyor. Bu 5 işçiden 3'ü ile ilgili herhangi bir sıkıntı yok. Birisinin bir ayağında kırık var ve solunumla ilgili sıkıntısı var ama maalesef bir işçimiz hayatını kaybetti." diye konuştu.

Olayın ardından jandarma, AFAD, itfaiye ve ilgili tüm birimlerin ilk müdahaleyi yaptığını dile getiren Yavuz, bundan sonra adli ve idari işlemlerin devam edeceğini kaydetti.

İşçilerin yüklenici firma için çalıştıkları bilgisini veren Yavuz, "Şu an göçüğün altında kimse yok. Bu aşamadan sonra adli ve idari herhangi bir kusur varsa onunla ilgili çalışmaları adliyemiz, savcılarımız zaten yürütürler. Tekrar geçmiş olsun. Başımız sağ olsun. Yaralımıza geçmiş olsun. Acil şifalar diliyoruz. Rahmetli olan personelimize de Allah'tan rahmet diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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