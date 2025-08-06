Adana'da Huzur Uygulamaları: 8 Şüpheli Tutuklandı

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Adana'nın Kozan ilçesinde gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamalarında aranan 8 şüpheli yakalandı. Ele geçirilenler arasında ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve uyuşturucu maddeler bulunuyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde huzur ve güven uygulamalarında gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 28 Temmuz-4 Ağustos'ta 33 farklı noktada uygulama yapıldı.

Çeşitli suçlardan aranan 8 şüphelinin yakalandığı çalışmalarda, 1 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 10 fişek ve 18,71 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Trafik denetiminde de 50 sürücüye para cezası uygulayan ekipler, 12 aracı trafikten men etti.

Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel
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