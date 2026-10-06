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Adana'da husumetlinin evine 2 kez silahlı saldırı düzenleyen 3 şüpheli tutuklandı

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Adana'da husumetlinin evine 2 kez silahlı saldırı düzenleyen 3 şüpheli tutuklandı
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Adana'nın Seyhan ilçesinde İbrahim C., kardeşi H.C. ve akrabası A.K., husumetli oldukları İsmail S.'nin evine 7 ve 19 Ağustos'ta iki kez silahlı saldırı düzenledi. Saldırılar güvenlik kamerasına yansırken, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

ADANA'da İbrahim C. (27), kardeşi H.C. (17) ve akrabası A.K. (17), husumetli oldukları İsmail S.'nin (30) evini farklı tarihlerde 2 kez silahlı saldırı düzenledi. Saldırılar güvenlik kamerasına yansırken, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Olay, 7 Ağustos'ta gece saatlerinde Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim C., ailesine borçlu olduğu iddiasıyla husumet beslediği İsmail S.'nin evinin önüne gitti. Otomobilin içinden husumetlisinin evine tabancayla ateş açan İbrahim C., daha sonra kaçtı. Ardından İbrahim C.'nin kardeşi H.C. ile akrabası A.K., 19 Ağustos gecesi motosikletle sokağına gittikleri İsmail S.'nin evine tabancayla ateş açtı. İki saldırı da sokaktaki güvenlik kameralarına yansıdı.

EŞ ZAMANLI BASKINLA YAKALANDILAR

Olayla ilgili çalışma başlatan Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Saklandıkları adreslere yapılan baskınlarda İbrahim C., H.C. ve A.K., gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheliler, sorgularında; silahlı saldırıları kendilerinin gerçekleştirmediğini öne sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İbrahim C., H.C. ve A.K., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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